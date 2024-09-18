У центрі німецького Кельна пролунав вибух, одна людина поранена
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Новини — Середа, 18 вересня 2024, 10:16 —
Новини — Середа, 18 вересня 2024, 10:16 —
Вранці 18 вересня у Кельні пролунав вибух перед магазином одягу, одна людина отримала легкі поранення.
Про це повідомило видання Kölner Stadt-Anzeiger, передає "Європейська правда".
Видання зазначило, що зранку перед магазином з одягом пролунав вибух. У будівлі вибиті вікна, пожежникам довелося гасити невелику пожежу.
Журналісти Westdeutscher Rundfunk повідомили, що стеля та обшивка впали, а магазин був "значною мірою пошкоджений".
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Постраждалий район тимчасово закритий. Поліція проводить розслідування, але обставини досі не з'ясовані.
Лише два дні тому, 16 вересня вранці у Кельні також прогримів вибух на вході до ресторану та клубу Vanity Club.
Згодом оприлюднили відео вибуху: на камери потрапив і момент, як невідомий підклав вибухівку.
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