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У центрі німецького Кельна пролунав вибух, одна людина поранена

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Новини — Середа, 18 вересня 2024, 10:16 — Уляна Кричковська

Вранці 18 вересня у Кельні пролунав вибух перед магазином одягу, одна людина отримала легкі поранення.

Про це повідомило видання Kölner Stadt-Anzeiger, передає "Європейська правда".

Видання зазначило, що зранку перед магазином з одягом пролунав вибух. У будівлі вибиті вікна, пожежникам довелося гасити невелику пожежу. 

Журналісти Westdeutscher Rundfunk повідомили, що стеля та обшивка впали, а магазин був "значною мірою пошкоджений".

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Фото: WDR
Фото: WDR

Постраждалий район тимчасово закритий. Поліція проводить розслідування, але обставини досі не з'ясовані.

Лише два дні тому, 16 вересня вранці у Кельні також прогримів вибух на вході до ресторану та клубу Vanity Club. 

Згодом оприлюднили відео вибуху: на камери потрапив і момент, як невідомий підклав вибухівку.

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