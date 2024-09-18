В центре немецкого Кельна прогремел взрыв, один человек ранен
Новости — Среда, 18 сентября 2024, 10:16 —
Утром 18 сентября в Кельне прогремел взрыв перед магазином одежды, один человек получил легкие ранения.
Об этом сообщило издание Kölner Stadt-Anzeiger, передает "Европейская правда".
Издание отметило, что утром перед магазином одежды прогремел взрыв. В здании выбиты окна, пожарным пришлось тушить небольшой пожар.
Журналисты Westdeutscher Rundfunk сообщили, что потолок и обшивка упали, а магазин был "в значительной степени повреждённый".
Пострадавший район временно закрыт. Полиция проводит расследование, но обстоятельства до сих пор не выяснены.
Всего два дня назад, 16 сентября утром в Кельне также прогремел взрыв на входе в ресторан и клуб Vanity Club.
Впоследствии обнародовали видео взрыва: на камеры попал и момент, как неизвестный подложил взрывчатку.