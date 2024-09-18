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В центре немецкого Кельна прогремел взрыв, один человек ранен

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Новости — Среда, 18 сентября 2024, 10:16 — Уляна Кричковская

Утром 18 сентября в Кельне прогремел взрыв перед магазином одежды, один человек получил легкие ранения.

Об этом сообщило издание Kölner Stadt-Anzeiger, передает "Европейская правда".

Издание отметило, что утром перед магазином одежды прогремел взрыв. В здании выбиты окна, пожарным пришлось тушить небольшой пожар.

Журналисты Westdeutscher Rundfunk сообщили, что потолок и обшивка упали, а магазин был "в значительной степени повреждённый".

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Фото: WDR
Фото: WDR

Пострадавший район временно закрыт. Полиция проводит расследование, но обстоятельства до сих пор не выяснены.

Всего два дня назад, 16 сентября утром в Кельне также прогремел взрыв на входе в ресторан и клуб Vanity Club.

Впоследствии обнародовали видео взрыва: на камеры попал и момент, как неизвестный подложил взрывчатку.

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