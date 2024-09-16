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У Німеччині оприлюднили відео закладання вибухівки та вибуху біля нічного клубу Кельна

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Новини — Понеділок, 16 вересня 2024, 11:47 — Уляна Кричковська

У Німеччині оприлюднили відео вибуху у місті Кельн, що стався в понеділок вранці – на камери потрапив і момент, як невідомий заклав вибухівку.

Відео у розпорядження отримали Kölner Stadt-Anzeiger та Bild, передає "Європейська правда".

Як розповів Bild, у понеділок вранці на вулиці Гоенцоллернрінг прогримів вибух на вході до ресторану та клубу Vanity Club. У будівлі також розташовані офіси. 

 

Внаслідок цього поранень зазнав прибиральник – у нього вибухова травма. Наразі чоловік перебуває в лікарні. За даними поліції, він у важкому стані.

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"Це терор у Кельні. Хтось підірвав вибуховий пристрій, хоча повинен був бачити, що там були люди. Я оцінюю збитки в 100 000 євро", – заявив журналістам власник будівлі.

У розпорядженні журналістів опинилися записи з камер спостереження вхідної зони клубу.

Як розповіли журналісти, на кадрах видно людину в худі, яка кладе сумку перед входом. Незабаром після цього стався вибух.

Нагадаємо, нещодавно у східній німецькій землі Саксонія-Ангальт спалахнула пожежа в індустріальному парку Leuna.

29 липня на заводі хімічного концерну BASF у німецькому місті Людвігсгафен (земля Рейнланд-Пфальц) стався вибух. Внаслідок цього 14 співробітників отримали легкі поранення, їм надали першу медичну допомогу на місці.

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