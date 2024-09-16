У центрі німецького Кельна прогримів вибух

У центрі німецького міста Кельн вранці прогримів вибух, поліція оточила територію у рамках великої операції.

Про це написало видання Kölner Stadt-Anzeiger, передає "Європейська правда".

За даними правоохоронців, вибух стався, попередньо, на вулиці Гоенцоллернрінг – біля площі Рудольфплятц.

Поліція не повідомила подробиць, але закликала населення уникати району між площами Рудольфплятц і Фрізенплятц.

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Фото: Kölner Stadt-Anzeiger

Журналісти видання припускають, що вибух міг бути в клубі Vanity, й наразі невідомо, чи була це цілеспрямована атака.

Нагадаємо, нещодавно у східній німецькій землі Саксонія-Ангальт спалахнула пожежа в індустріальному парку Leuna.

29 липня на заводі хімічного концерну BASF у німецькому місті Людвігсгафен (земля Рейнланд-Пфальц) стався вибух. Внаслідок цього 14 співробітників отримали легкі поранення, їм надали першу медичну допомогу на місці.