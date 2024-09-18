Сибіга у Бухаресті: Україна розширить консульську присутність у Румунії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з румунською колегою Лумініцею Одобеску оголосив, що країни домовилися про розширення консульської присутності України в Румунії.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це він оголосив на спільному брифінгу у Бухаресті.

Сибіга розповів, що на переговорах домовилися про розширення консульської присутності України у Румунії, а Румунія збільшить дипломатичну присутність в Україні.

"Ми також домовилися розширити сьогодні консульську присутність України в Румунії. І я вдячний Лумініці за підтримку і співробітництво й надалі – посилену дипломатичну присутність Румунії в Україні", – сказав він.

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Також Сибіга поінформував, що на переговорах порушувалося питання проведення спільного засідання урядів України та Румунії для обговорення всього спектра двосторонніх питань.

Також міністри обговорили енергетичну стійкість, Чорноморську безпеку, військову допомогу, роботу над втіленням "формули миру" та захист нацменшин.

Як анонсували в МЗС, візит до Бухареста є першим пунктом у регіональному турне Андрія Сибіги. У румунській столиці він зустрівся також з прем'єром Марчелом Чолаку і очільником Сенату Ніколає Кіцу.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за призначення Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби 5 вересня. Перед тим, з квітня 2024-го, він був першим заступником глави МЗС, а до того – заступником керівника Офісу президента.