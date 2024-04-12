Заступник Єрмака, відповідальний за зовнішню політику Банкової, переходить в МЗС

Заступник голови Офісу президента України Андрій Сибіга, колишній посол у Туреччині, замінить на посаді заступника міністра закордонних справ МЗС Миколу Точицького.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію про таке рішення уряду опублікував представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Мельничук повідомив, що на засіданні Кабміну 12 квітня ухвалили рішення про звільнення Миколи Точицького з посади заступника міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Андрія Сибіги, який досі працював заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Перед цим народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомляв, що Сибігу й Точицького очікувано поміняють на посадах.

Офіційних повідомлень про нову посаду Точицького на момент публікації новини ще не з’являлося.

Микола Точицький до призначення заступником Кулеби очолював представництво України при ЄС, поєднуючи цю посаду з посадою посла у Бельгії та Люксембурзі.

Заступником міністра закордонних справ він був з вересня 2021 року.

Сибіга був заступником керівника ОПУ з кінця травня 2021 року, де відповідав за зовнішню політику Банкової, а до того обіймав посаду посла у Туреччині.