Нідерланди хочуть для себе винятку з міграційних правил ЄС

Правий уряд Нідерландів заявив у середу, що звернувся до ЄС з проханням про відмову від міграційних правил спільноти, щоб мати змогу обмежити небажані прибуття шукачів притулку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Своїм проханням уряд Нідерландів дав зрозуміти, що хоче самостійно визначати свою міграційну політику без озирання на Брюссель.

"Я щойно повідомила Єврокомісію, що я хочу, щоб Нідерланди отримали виняток в межах європейської міграційної політики. Ми повинні знову відповідати за нашу власну політику притулку", – заявила міністерка міграції Маржолейн Фабер.

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Уряд на чолі з націоналістичною партією Герта Вілдерса PVV, що перебуває при владі з липня, має намір оголосити національну кризу притулку, що дозволить йому впроваджувати контроль без схвалення парламенту.

Очікується, що Брюссель дасть відсіч, враховуючи, що країни-члени ЄС, включаючи Нідерланди, в грудні 2023 року домовилися про новий загальноєвропейський міграційний пакт.

"Ви не можете відмовитися від прийнятого законодавства в ЄС, це загальний принцип", – заявив минулого тижня речник ЄС Ерік Мамер про позицію Нідерландів.

Згідно з даними ЄС, у 2023 році Нідерланди отримали дві заяви про надання притулку на 1000 жителів, що відповідає середньому показнику по Євросоюзу. Десять держав-членів мали вищу частку.

Однак після багатьох років бюджетних скорочень єдиний в країні центр реєстрації шукачів притулку був переповнений, і час від часу сотні людей були змушені спати на вулиці.

Як відомо, 5 вересня повідомлялося, що уряд Нідерландів має намір припинити фінансування будь-якої форми розміщення шукачів притулку, яким було відмовлено в наданні статусу резидента і наказано покинути країну.