Нидерланды хотят для себя исключения из миграционных правил ЕС

Правое правительство Нидерландов заявило в среду, что обратилось к ЕС с просьбой об отказе от миграционных правил сообщества, чтобы иметь возможность ограничить нежелательные прибытия искателей убежища.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Своей просьбой правительство Нидерландов дало понять, что хочет самостоятельно определять свою миграционную политику без оглядки на Брюссель.

"Я только что сообщила Еврокомиссии, что я хочу, чтобы Нидерланды получили исключение в рамках европейской миграционной политики. Мы должны снова отвечать за нашу собственную политику убежища", – заявила министр миграции Маржолейн Фабер.

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Правительство во главе с националистической партией Герта Вилдерса PVV, находящееся у власти с июля, намерено объявить национальный кризис убежища, что позволит ему вводить меры без одобрения парламента.

Ожидается, что Брюссель даст отпор, учитывая, что страны-члены ЕС, включая Нидерланды, в декабре 2023 года договорились о новом общеевропейском миграционном пакте.

"Вы не можете отказаться от принятого законодательства в ЕС, это общий принцип", – заявил на прошлой неделе представитель ЕС Эрик Мамер о позиции Нидерландов.

Согласно данным ЕС, в 2023 году Нидерланды получили два заявления о предоставлении убежища на 1000 жителей, что соответствует среднему показателю по Евросоюзу. Десять государств-членов имели более высокую долю.

Однако после многих лет бюджетных сокращений единственный в стране центр регистрации искателей убежища был переполнен, и время от времени сотни людей были вынуждены спать на улице.

Как известно, 5 сентября сообщалось, что правительство Нидерландов намерено прекратить финансирование любой формы размещения искателей убежища, которым было отказано в предоставлении статуса резидента и приказано покинуть страну.