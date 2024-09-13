Нідерланди хочуть обмежити міграцію, оскільки уряд бачить "кризу притулку"

Правий уряд Нідерландів заявив, що планує здійснити низку заходів для обмеження міграції в найближчі місяці, включаючи мораторій на всі нові заяви.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву уряду, передає "Європейська правда".

Новий уряд заявив, що оголосить національну кризу притулку, що дозволить йому вжити заходів для стримування міграції без згоди парламенту.

Опозиційні партії ставлять під сумнів необхідність і законність цього кроку, але міністерка міграції Партії вільних демократів Маржолейн Фабер заявила, що вона діє в рамках можливостей, наданих міграційним законодавством країни.

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"Ми вживаємо заходів, щоб зробити Нідерланди якомога менш привабливими для шукачів притулку", – заявила вона.

Серед перших кроків уряд заявив, що припинить видачу безстрокових дозволів на отримання притулку, водночас значно обмеживши можливості для тих, хто отримав притулок, возз'єднатися зі своїми сім'ями.

Також, як зазначається, уряд почне працювати над кризовим законом, який призупинить всі рішення щодо нових заявок на термін до двох років і обмежить можливості, які пропонуються шукачам притулку.

Як відомо, 5 вересня повідомлялося, що уряд Нідерландів має намір припинити фінансування будь-якої форми розміщення шукачів притулку, яким було відмовлено в наданні статусу резидента і наказано покинути країну.

Нагадаємо, 29 серпня, на тлі резонансу довкола теракту у місті Золінген уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

У понеділок очільниця МВС Німеччини оголосила про поновлення прикордонного контролю на всіх кордонах Німеччини з сусідами.