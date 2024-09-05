Нідерланди припинять підтримку мігрантів, яким відмовлено у притулку

Правий уряд Нідерландів має намір припинити фінансування будь-якої форми розміщення шукачів притулку, яким було відмовлено в наданні статусу резидента і наказано покинути країну.

Про це заявила в середу міністерка міграції Маржолейн Фабер, повідомляє "Європейська правда" з посилання на Dutch News.

У п'яти великих нідерландських містах, включаючи Амстердам, Роттердам і Ейндховен, діють базові притулки для шукачів притулку, яким було відмовлено у наданні притулку, щоб уберегти їх від вулиць, і частина фінансування надходить від держави.

Але це люди, які "вже давно повинні були виїхати", – сказала Фабер, міністерка від ультраправої партії PVV. У коаліційній угоді уряду було зазначено, що фінансування з боку держави припиниться, і тепер ця дата призначена на січень наступного року.

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Попередник Фабер Ерік ван дер Бург також хотів припинити фінансування, намагаючись скоротити витрати, але партнери по коаліції D66 і ChristenUnie змусили його змінити думку минулого року.

Наразі держава виділяє 30 мільйонів євро на забезпечення "ліжка, хліба та ванни" для шукачів притулку, які не змогли отримати притулок, – схема, яка вперше була запущена у 2018 році. Місцеві ради вирішуватимуть, чи хочуть вони брати на себе додаткові витрати.

Міністри та представники місцевої влади борються з проблемою шукачів притулку, яким не вдалося отримати притулок, протягом багатьох років.

Наразі шукачів, які не отримали притулку, виселяють з центрів для біженців і очікують, що вони повернуться додому. Тисячі з них змушені жити у важких умовах або в притулках, якими опікуються церкви та інші благодійні організації.

Муніципальні притулки пропонують біженцям, які живуть на вулицях або в сквотах, базові умови проживання: ліжко, їжу та харчування. Біженці можуть залишатися в притулках, якщо вони згодні працювати над своїм поверненням.

У серпні Апеляційний суд міста Гертогенбос на півдні Нідерландів засудив 44-річного вихідця з Ірану Тарека С. до 14 років ув'язнення за тяжкий умисний напад на двох співробітниць центру для шукачів притулку у січні 2022 року.