ЗМІ: Німецькі ультраправі на таємній зустрічі обговорювали "зміну режиму" у ФРН

Політики з осередку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у федеральній землі Бранденбург провели таємну зустріч, на якій обговорювали "зміну режиму" в Німеччині і революцію правих.

Про це з посиланням на свої джерела повідомила берлінська ліва газета Die Tageszeitung (taz), пише "Європейська правда".

Таємна зустріч за участю політиків від "АдН" у Бранденбурзі відбулась минулого тижня. Її організував аналітичний центр Metapol, який, на думку наведених у матеріалі експертів, об'єднує правоекстремістські та неонацистські групи й партії.

У запрошенні учасникам анонсувалось обговорення "революції, в сенсі перевороту, зміни нинішніх систем цінностей".

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"Історія показує, що стабільна зміна режиму може відбутися лише тоді, коли, окрім "залученої" масової організації, існує також інтелектуально обґрунтований авангард, який звертається до актуальних питань і серйозно відповідає на них", – цитує запрошення taz.

У зустрічі брав участь один зі стратегів "Альтернативи для Німеччини" Ерік Аренс, якому приписують успіх партії в TikTok, та політик "АдН" Тін Краузе, який балотується на недільних виборах до земельного парламенту Бранденбургу.

Краузе підтвердив taz свою присутність на заході, але заперечив, що там планувався переворот. Він пояснив, що йшлось про "духовний і моральний поворот", а не "насильницьку зміну нинішньої політичної системи", а жодного неонациста чи расиста на зустрічі не було.

На початку року німецький портал Correctiv опублікував розслідування, згідно з яким представники "Альтернативи для Німеччини" обговорювали з правими екстремістами депортацію нащадків мігрантів. Це призвело до численних протестів проти ультраправих.

Згідно з нещодавнім опитуванням Insa, очікується, що "АдН" отримає 28% голосів на земельних виборах у Бранденбурзі в неділю, 22 вересня, що є найкращим результатом.

Більше про ці вибори читайте у статті "ЄвроПравди".