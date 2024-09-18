СМИ: Немецкие ультраправые на тайной встрече обсуждали "смену режима" в ФРГ

Политики из ячейки ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в федеральной земле Бранденбург провели тайную встречу, на которой обсуждали "смену режима" в Германии и революцию правых.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщила берлинская левая газета Die Tageszeitung (taz), пишет "Европейская правда".

Тайная встреча с участием политиков от "АдГ" в Бранденбурге состоялась на прошлой неделе. Ее организовал аналитический центр Metapol, который, по мнению приведенных в материале экспертов, объединяет правоэкстремистские и неонацистские группы и партии.

В приглашении участникам анонсировалось обсуждение "революции, в смысле переворота, изменения нынешних систем ценностей".

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"История показывает, что стабильная смена режима может произойти только тогда, когда, кроме "вовлеченной" массовой организации, существует также интеллектуально обоснованный авангард, который обращается к актуальным вопросам и серьезно отвечает на них", – цитирует приглашение taz.

Во встрече участвовал один из стратегов "Альтернативы для Германии" Эрик Аренс, которому приписывают успех партии в TikTok, и политик "АдГ" Тин Краузе, который баллотируется на воскресных выборах в земельный парламент Бранденбурга.

Краузе подтвердил taz свое присутствие на мероприятии, но отрицает, что там планировался переворот. Он пояснил, что речь шла о "духовном и моральном повороте", а не "насильственном изменении нынешней политической системы", а ни одного неонациста или расиста на встрече не было.

В начале года немецкий портал Correctiv опубликовал расследование, согласно которому представители "Альтернативы для Германии" обсуждали с правыми экстремистами депортацию потомков мигрантов. Это привело к многочисленным протестам против ультраправых.

Согласно недавнему опросу Insa, ожидается, что "АдГ" получит 28% голосов на земельных выборах в Бранденбурге в воскресенье, 22 сентября, что является лучшим результатом.

Больше об этих выборах читайте в статье "ЕвроПравды".