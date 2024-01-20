Десятки тисяч людей вийшли у Німеччині на протести проти ультраправих

Десятки тисяч людей зібралися в п'ятницю у німецькому Гамбурзі на демонстрацію проти правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Подія в другому за величиною місті Німеччини виявилася найбільшою в низці протестів, що почастішали за останній тиждень через обговорення крайніми правими депортації мільйонів іммігрантів, зокрема й тих, хто має німецьке громадянство.

AP

AP

Міська поліція повідомила, що вдень на набережній біля озера зібралося близько 50 тисяч осіб, водночас організатори називають цифру в 80 тисяч та стверджують, що через велику кількість людей не всі змогли потрапити на акцію, інформує DPA.

За словами організаторів, мітинг завершилася достроково, оскільки через велику кількість демонстрантів виникли проблеми з безпекою.

"Послання для "АдН" та їхніх правих мереж: Ми – більшість, і ми сильні, тому що ми об'єднані, і ми сповнені рішучості не дозволити знищити нашу країну та нашу демократію вдруге після 1945 року", – звернувся до натовпу мер Гамбурга Петер Ченчер.

Раніше повідомляли, що викриття про зустріч політиків "АдН" з правими екстремістами вже кілька днів виводять десятки тисяч людей на вулиці, але це не заважає партії лишатися другою за популярністю політсилою.

Попри резонанс, який викликало розслідування порталу Correctiv, згідно з яким представники "АдН" обговорювали з правими екстремістами депортацію нащадків мігрантів, електорат партії лишається стабільним.

Нагадаємо, після розслідування Correctiv у багатьох містах Німеччини пройшли акції проти правого екстремізму, а на демонстрації в Потсдамі з’явилися у тому числі канцлер Олаф Шольц та міністерка закордонних справ Анналена Бербок.