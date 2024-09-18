У Румунії арештували чоловіка, підозрюваного в підпалі парламенту

Поліція Бухареста заявила про затримання чоловіка, який напередодні, 17 вересня, кинув пляшку із запалювальною сумішшю біля входу для відвідувачів будівлі парламенту Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Чоловіка спершу затримали на 24 години, аби доправити до відділку поліції, взяти відбитки пальців і залучити до слідчих дій.

Пізніше суддя у Бухаресті обрала йому запобіжний захід – взяття під варту на 30 днів.

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Фото: Digi24

Чоловіку загрожує до семи років в’язниці за "знищення, пошкодження або приведення в непридатність майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, якщо це могло створити небезпеку для інших осіб чи майна".

Арештований влаштував пожежу в будівлі парламенту Румунії з поки що невідомих причин. Через загорання довелось евакуювати близько 300 людей, тоді як палієві вдалось втекти.

Правоохоронці змогли встановити його особу через кілька годин, але затримати його вдалося лише близько опівночі.

Раніше ми повідомляли, як у Франції влітку цього року чоловік прийшов у мерію міста з каністрою бензину, розлив його і спробував підпалити – його зупинили.