В Румынии арестовали мужчину, подозреваемого в поджоге парламента

Полиция Бухареста заявила о задержании мужчины, который накануне, 17 сентября, бросил бутылку с зажигательной смесью у входа для посетителей здания парламента Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Мужчину сначала задержали на 24 часа, чтобы доставить в отделение полиции, взять отпечатки пальцев и привлечь к следственным действиям.

Позже судья в Бухаресте избрала ему меру пресечения – заключение под стражу на 30 дней.

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Фото: Digi24

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы за "уничтожение, повреждение или приведение в негодность имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, если это могло создать опасность для других лиц или имущества".

Арестованный устроил пожар в здании парламента Румынии по пока неизвестным причинам. Из-за возгорания пришлось эвакуировать около 300 человек, тогда как поджигателю удалось скрыться.

Правоохранители смогли установить его личность через несколько часов, но задержать его удалось лишь около полуночи.

Ранее мы сообщали, как во Франции летом этого года мужчина пришел в мэрию города с канистрой бензина, разлил его и попытался поджечь – его остановили.