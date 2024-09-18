ЗМІ: Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю через суди

Уряд Німеччини призупинив новий експорт військових озброєнь до Ізраїлю через судові позови, які вимагають призупинити продаж зброї ізраїльській стороні через ситуацію в секторі Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За даними Міністерства економіки Німеччини, у 2023 році країна схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 326,5 млн євро.

Але до кінця серпня 2024-го було видано дозволів на експорт на суму лише 14,5 млн євро. З них на категорію "військова зброя" припадає лише 32 449 євро.

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Джерело, близьке до німецького Мінекономіки, повідомило Reuters, що причиною скорочень експорту зброї стали судові справи, в яких позивачі звинувачують Німеччину в порушенні гуманітарного права через допомогу Ізраїлю.

Жоден із позовів, що оскаржує німецький експорт озброєнь до Ізраїлю, поки що не був задоволений. Серед них – і скарга Нікарагуа до Міжнародного суду ООН.

Німецький уряд у судових позовах, де від нього вимагають припинити постачання зброї Ізраїлю з гуманітарних міркувань, вказував, що це може поставити під загрозу важливі проєкти озброєння Бундесверу.