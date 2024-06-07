Німеччина вважає, що заборона постачання зброї Ізраїлю зашкодить Бундесверу

Німецький уряд у судових позовах, де від нього вимагають припинити постачання зброї Ізраїлю з гуманітарних міркувань, вказує, що це може поставити під загрозу важливі проєкти озброєння Бундесверу.

Про це йдеться в письмовій заяві юридичного представника федерального уряду Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Різні термінові позови, за допомогою яких противники війни в секторі Гази хочуть домогтися негайного припинення поставок німецького озброєння до Ізраїлю, розглядає Берлінський адміністративний суд.

У наданій суду заяві уряд у Берліні стверджує, що припинення німецьких поставок зброї через війну Ізраїлю проти терористів ХАМАС у секторі Гази суперечитиме його власним "міркуванням зовнішньої політики і політики безпеки".

Реклама:

Серед іншого, в такому разі Ізраїль може зупинити продаж Бундесверу системи протиповітряної оборони Arrow 3. Угода на суму близько 3,6 мільярда євро є одним із найбільших проєктів з переозброєння німецької армії.

Також у заяві підкреслюється, що з січня Німеччина жодного разу не схвалила експорту озброєнь до Ізраїлю. Крім того, в грудні Берлін відмовив в експорті боєприпасів для ізраїльської армії.

Нагадаємо, у квітні Міжнародний суд ООН відхилив клопотання Нікарагуа про тимчасовий захід на час повного розгляду справи – щодо заборони Німеччині надавати Ізраїлю військову та іншу допомогу.