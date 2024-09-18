СМИ: Германия приостановила экспорт оружия в Израиль из-за судов

Правительство Германии приостановило новый экспорт военных вооружений в Израиль из-за судебных исков, требующих приостановить продажу оружия израильской стороне из-за ситуации в секторе Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По данным Министерства экономики Германии, в 2023 году страна одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 326,5 млн евро.

Но до конца августа 2024-го было выдано разрешений на экспорт на сумму лишь 14,5 млн евро. Из них на категорию "военное оружие" приходится лишь 32 449 евро.

Реклама:

Источник, близкий к немецкому Минэкономики, сообщил Reuters, что причиной сокращений экспорта оружия стали судебные дела, в которых истцы обвиняют Германию в нарушении гуманитарного права из-за помощи Израилю.

Ни один из исков, оспаривающий немецкий экспорт вооружений в Израиль, пока не был удовлетворен. Среди них – и жалоба Никарагуа в Международный суд ООН.

Немецкое правительство в судебных исках, где от него требуют прекратить поставки оружия Израилю по гуманитарным соображениям, указывало, что это может поставить под угрозу важные проекты вооружения Бундесвера.