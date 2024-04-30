Суд ООН відхилив вимогу Нікарагуа заборонити Німеччині надавати підтримку Ізраїлю

Міжнародний суд ООН у Гаазі відмовив Нікарагуа у задоволенні тимчасових заходів у рамках скарги проти Німеччини, в якій країна вимагає заборонити ФРН надавати військову та іншу підтримку Ізраїлю, стверджуючи, що це сприяє "геноциду" та порушенням гуманітарного права.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

У вівторок 30 квітня суд відхилив клопотання Нікарагуа про тимчасовий захід на час повного розгляду справи – щодо заборони Німеччині надавати Ізраїлю військову та іншу допомогу і зобов’язання поновити фінансування суперечливого агентства ООН UNRWA, що опікується допомогою у секторі Гази.

МС ООН вирішив, що юридичні передумови для такого наказу не виконано, і відхилив клопотання про тимчасовий захід.

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"Ґрунтуючись на фактичній інформації та юридичних аргументах, наведених сторонами, Суд дійшов висновку, що на даний час обставини не є такими, що вимагають застосування його (суду) повноважень… щодо запровадження тимчасових заходів", – заявив глава суду Наваф Салам.

Водночас судді вирішили продовжити подальший розгляд справи.

Рішення щодо тимчасових заходів Міжнародний суд ООН може ухвалювати за кілька тижнів, тоді як повний розгляд міждержавних скарг триває роками.

Нагадаємо, це не єдина скарга до МС ООН, пов’язана з війною на Близькому Сході. Раніше ПАР подала скаргу на Ізраїль, звинувачуючи його у геноциді проти палестинського населення. До скарги приєднались ще кілька країн, серед яких Ірландія.

У січні Міжнародний суд ООН у рішенні щодо тимчасових заходів постановив, що Ізраїль повинен вжити всіх заходів для запобігання актам геноциду в секторі Гази, але не наказав негайно припинити вогонь.

Важливо розрізняти процеси у МС ООН (де розглядаються міждержавні скарги) та іншому суді у Гаазі – Міжнародному кримінальному суді, який може розслідувати та висувати звинувачення конкретним особам за причетність до воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

За інформацією ЗМІ, є значна ймовірність, що невдовзі МКС може видати ордери на арешт топпосадовців Ізраїлю та лідерів ХАМАС. На Заході стурбовані, що це зірве шанси на домовленість сторін про припинення вогню і звільнення заручників.