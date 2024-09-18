Сибіга каже, що першим із глав МЗС привітав нового генсека Ради Європи

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, який у середу, 18 вересня, заступив на цю посаду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сибіга написав у X (Twitter).

Глава МЗС зазначив, що став першим міністром закордонних справ, який привітав Берсе зі вступом на посаду генерального секретаря Ради Європи.

"Ми обговорили продовження чудової співпраці між Україною та Радою Європи. Ми маємо намір досягти ще багато спільних результатів", – зазначив він.

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За словами Сибіги, з генсеком Ради Європи обговорив просування "формули миру" та забезпечення "повної та всеосяжної відповідальності за злочини Росії, зокрема злочин агресії проти України".

"Я також запросив генерального секретаря Алена Берсе відвідати Україну з візитом", – додав глава української дипломатії.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового генерального секретаря організації 25 вересня – ним став швейцарський політик, колишній голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе.

Його попередниця, колишня міністерка закордонних справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич, вирішила не балотуватись на другий термін.

Одразу після обрання новий генеральний секретар Ради Європи говорив, що Україна та її підтримка буде його пріоритетним напрямом на посаді.