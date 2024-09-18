Сибига говорит, что первым из глав МИД поздравил нового генсека Совета Европы

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, который в среду, 18 сентября, заступил на эту должность.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Сибига написал в X (Twitter).

Глава МИД отметил, что стал первым министром иностранных дел, который поздравил Берсе со вступлением в должность генерального секретаря Совета Европы.

"Мы обсудили продолжение замечательного сотрудничества между Украиной и Советом Европы. Мы намерены достичь еще много совместных результатов", – отметил он.

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По словам Сибиги, с генсеком Совета Европы обсудил продвижение "формулы мира" и обеспечение "полной и всеобъемлющей ответственности за преступления России, в частности преступление агрессии против Украины".

"Я также пригласил генерального секретаря Алена Берсе посетить Украину с визитом", – добавил глава украинской дипломатии.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового генерального секретаря организации 25 июня – им стал швейцарский политик, бывший председатель Федерального совета Швейцарии Ален Берсе.

Его предшественница, бывший министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, решила не баллотироваться на второй срок.

Сразу после избрания новый генеральный секретарь Совета Европы говорил, что Украина и ее поддержка будет его приоритетным направлением на посту.