Новий генсек Ради Європи назвав своїм першим пріоритетом підтримку України
Ален Берсе, який із 18 вересня став новим генеральним секретарем Ради Європи, назвав підтримку України своїм першим пріоритетом.
Про це він сказав у першому зверненні до представників держав-членів Ради Європи, передає "Європейська правда".
У зверненні Берсе підкреслив важливість поточної роботи Ради Європи, яка "відіграє центральну роль у забезпеченні рівності та гідності кожної людини".
"Під час мого мандату я працюватиму з вами невтомно, з пристрастю і відданістю, щоб забезпечити майбутнє, в якому кожен європеєць зможе жити в умовах свободи, яка приходить разом з демократичною безпекою", – запевнив він.
Говорячи про виклики та пріоритети своєї роботи, новий генсек Ради Європи підкреслив, що першим серед них "є, звичайно, наша потреба в підтримці нашої держави-члена, України".
"Україна бореться за своє демократичне майбутнє в умовах агресивної війни Російської Федерації. Підтримка цієї країни залишатиметься нашим пріоритетом номер один", – наголосив Ален Берсе.
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового генерального секретаря організації 25 червня – ним став швейцарський політик, колишній голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе.
Його попередниця, колишня міністерка закордонних справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич, вирішила не балотуватись на другий термін.
Одразу після обрання новий генеральний секретар Ради Європи також говорив, що Україна та її підтримка буде його пріоритетним напрямом на посаді.