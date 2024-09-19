МЗС засудило плани показати скандальний фільм "Росіяни на війні" на кінофестивалі в Цюриху

Фільм "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової, який викликав широкі протести в українському суспільстві, планують показати на кінофестивалі в Цюриху – Міністерство закордонних справ України засудило таке рішення.

Про це повідомили в МЗС, передає "Європейська правда".

МЗС висловило обурення у зв'язку з планами швейцарського кінофестивалю ZURICH FILM FESTIVAL включити до програми документальний фільм "Росіяни на війні". У відомстві засудили спроби дати Росії культурну арену.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців", – зазначили у МЗС.

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Як відомо, Міжнародний кінофестиваль у Торонто раніше визначив нову дату презентації скандального фільму російської режисерки "Росіяни на війні" після того, як скасував перші покази на тлі шквалу критики.

У відповідь на це генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко заявив про обурення рішенням організаторів міжнародного кінофестивалю в цьому місті влаштувати показ скандальної стрічки.

Фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Стрічка ніяк не показує руйнувань і жертв, що завдають росіяни українцям. Один з солдатів у фільмі відкрито заперечує звинувачення в тому, що російські війська коять воєнні злочини. Трофімова говорить, що поки створювала стрічку – жодного подібного злочину не бачила.