МИД осудило планы показать скандальный фильм "Россияне на войне" на кинофестивале в Цюрихе

Фильм "Россияне на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, который вызвал широкие протесты в украинском обществе, планируют показать на кинофестивале в Цюрихе – Министерство иностранных дел Украины осудило такое решение.

Об этом сообщили в МИД, передает "Европейская правда".

МИД выразил возмущение в связи с планами швейцарского кинофестиваля ZURICH FILM FESTIVAL включить в программу документальный фильм "Россияне на войне". В ведомстве осудили попытки дать России культурную арену.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, тогда как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев", – отметили в МИД.

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Как известно, Международный кинофестиваль в Торонто ранее определил новую дату презентации скандального фильма российского режиссера "Россияне на войне" после того, как отменил первые показы на фоне шквала критики.

В ответ на это генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко заявил о возмущении решением организаторов международного кинофестиваля в этом городе устроить показ скандальной ленты.

Фильм "Россияне на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с российским батальоном, воюющим в Украине, и для нее было шоком увидеть, что это "совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора".

Лента никак не показывает разрушений и жертв, которые наносят россияне украинцам. Один из солдат в фильме открыто отрицает обвинения в том, что российские войска совершают военные преступления. Трофимова говорит, что пока создавала ленту – ни одного подобного преступления не видела.