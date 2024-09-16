Генконсул у Торонто обурений повторною спробою показати фільм "Росіяни на війні"

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко заявив про обурення рішенням організаторів міжнародного кінофестивалю в цьому місті TIFF влаштувати показ скандального фільму "Росіяни на війні".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Facebook.

Ніколенко наголосив, що рішення організаторів TIFF відновити показ фільму "Росіяни на війні" настало одразу після того, як Канада викрила глобальні зусилля Росії з дезінформації та роль у них так званого каналу іномовлення RT.

Дипломат підкреслив, що фестиваль продовжує ігнорувати зусилля RT зменшувати рівень громадської та політичної підтримки України з боку Заходу.

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"Усі інші аргументи щодо контексту, виробничого процесу та конфлікту інтересів також були проігноровані", – додав він.

Ніколенко також засудив заяви "деяких співпродюсерів" фільму "Росіяни на війні", які розпалюють ненависть до українців, та паплюження двох українських муралів неподалік культурного центру TIFF Lightbox.

"Показ фільму "Росіяни на війні" є значним ударом по репутації TIFF та журналістиці. Російську пропаганду потрібно стримувати, а не поширювати в кінотеатрах", – підсумував генконсул у Торонто.

Доповнено. Посол України в Канаді Юлія Ковалів також засудила рішення TIFF показати "Росіян на війні", закликавши їх змінити це рішення.

"Незважаючи на всі заклики припинити відбілювання російських вбивць і ґвалтівників, вони все ще хочуть показати цей документальний фільм під егідою фестивалю", – обурена дипломатка.

Міжнародний кінофестиваль у Торонто раніше визначив нову дату презентації скандального фільму російської режисерки "Росіяни на війні" після того, як скасував перші покази на тлі шквалу критики.

Фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".