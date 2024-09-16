Кінофестиваль у Торонто визначив нову дату показу скандального фільму про "хороших окупантів"

Міжнародний кінофестиваль у Торонто визначив нову дату презентації скандального фільму російської режисерки "Росіяни на війні" після того, як скасував перші покази на тлі шквалу критики.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить актуальний розклад на сайті фестивалю.

Показ фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімцевої анонсований на вівторок 17 вересня.

Водночас, формально фестиваль 2024 року вже завершився, на 16 вересня та всі інші дні не заплановано жодних інших показів.

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Нагадаємо, після гучної критики оргкомітет фестивалю скасував перші покази стрічки, пояснивши це нібито безпековими міркуваннями, але заявив, що фільм все ж покажуть згодом, "коли це буде безпечно".

У поліції Торонто, втім, сказали, що рішення оргкомітету TIFF про скасування показів фільму ухвалювалося повністю самостійно і "не грунтувалося на будь-яких рекомендаціях поліції Торонто", та про що якісь актуальні загрози для безпеки на фестивалі не було відомо.

Посол України у Канаді Юлія Ковалів висловила жаль з приводу того, що фестиваль у своїй заяві про скасування показу не визнав своєї помилки.

Канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали кошти на виробництво стрічки, після розголосу вирішила надалі не показувати її.