Туск пожартував про допомогу Польщі після повеней: "Побачите німецьких солдатів – не панікуйте"

Американські солдати почали допомагати Польщі справлятися з наслідками повені, свою аналогічну допомогу також запропонували Німеччина та Туреччина.

Про іноземну допомогу, як пише "Європейська правда" з посиланням на Wiadomości, розповів у четвер вранці прем’єр-міністр країни Дональд Туск на засідання кризового штабу.

"Я можу підтвердити, що тридцять американських солдатів працюють з обладнанням у Жагані. Це більше, ніж жест, це практична допомога", – повідомив польський прем’єр.

За його словами, німецькі територіальні війська також заявили про свою готовність допомогти в Польщі.

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"Якщо ви побачите німецьких солдатів, будь ласка, не панікуйте. Це допомога", – пожартував Дональд Туск.

Він додав, що солдати з Туреччини також висловили готовність надати підтримку Польщі.

"Ми хочемо раціонально використовувати пропозиції іноземної допомоги. Дякуємо нашим партнерам, але ми не завжди будемо використовувати те, що не буде добре працювати тут", – попередив прем'єр-міністр.

На засіданні надзвичайного штабу Туск також передав, що "ще занадто рано заявляти, що повінь у Вроцлаві подолана".

"Я б застеріг від невиправданого настрою ейфорії і полегшення (...), що найгірше вже позаду. Я б вважав за краще, щоб ми зберігали самовладання і намагалися якомога точніше вгадати тенденцію, щоб ми могли поінформувати мешканців Вроцлава", – сказав прем'єр-міністр.

Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини.

Польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході.

Також нещодавно повідомлялося, що у Польщі ведуть кілька розслідувань інцидентів, пов’язаних з масштабною повінню.