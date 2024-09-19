Американские солдаты начали помогать Польше справляться с последствиями наводнения, свою аналогическую помощь также предложили Германия и Турция.

Об иностранной помощи, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Wiadomości, рассказал в четверг утром премьер-министр страны Дональд Туск на заседании кризисного штаба.

"Я могу подтвердить, что тридцать американских солдат работают с оборудованием в Жагане. Это больше, чем жест, это практическая помощь", – сообщил польский премьер.

По его словам, немецкие территориальные войска также заявили о своей готовности помочь в Польше.

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"Если вы увидите немецких солдат, пожалуйста, не паникуйте. Это помощь", – пошутил Дональд Туск.

Он добавил, что солдаты из Турции также выразили готовность оказать поддержку Польше.

"Мы хотим рационально использовать предложения иностранной помощи. Спасибо нашим партнерам, но мы не всегда будем использовать то, что не будет хорошо работать здесь", – предупредил премьер-министр.

На заседании чрезвычайного штаба Туск также передал, что "еще слишком рано заявлять, что наводнение во Вроцлаве преодолено".

"Я бы предостерег от неоправданного настроения эйфории и облегчения (...), что худшее уже позади. Я бы предпочел, чтобы мы сохраняли самообладание и старались как можно точнее угадать тенденцию, чтобы мы могли проинформировать жителей Вроцлава", – сказал премьер-министр.

Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека.

Польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.

Также недавно сообщалось, что в Польше ведут несколько расследований инцидентов, связанных с масштабным наводнением.