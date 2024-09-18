У Східній Європі вже 23 загиблих у результаті повеней

Кількість жертв екстремальних погодних умов, спричинених штормом "Борис" у Центральній і Східній Європі, станом на середу, 18 вересня, зросла щонайменше до 23 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Чеські рятувальники в селі Кобила-над-Віднавкою на північному сході середу знайшли тіло 70-річної жінки, яка вважалась зниклою безвісти з кінця минулого тижня. Таким чином, загальна кількість загиблих у Чехії від негоди зросла до чотирьох.

Речник поліції Чехії Якуб Вінчалек повідомив AFP, що ще вісім людей досі вважаються зниклими безвісти.

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В Австрії станом на середу негода забрала життя п’ятьох людей, а в Румунії та Польщі – не менш як сімох.

Повені накрили Центрально-Східну Європу минулими вихідними після сильних опадів і розливу річок. Стихія порушила автомобільний і залізничний рух і спричинила перебої в електропостачанні.

Зокрема польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході.

Напередодні стало відомо, що у Польщі ведуть кілька розслідувань інцидентів, пов’язаних з масштабною повінню.