У Польщі розслідують кілька інцидентів, пов’язаних з масштабною повінню

У Польщі ведуть кілька розслідувань інцидентів, пов’язаних з масштабною повінню на південному заході країни.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

В одному з випадків прокуратура з’ясовує, хто і за яких обставин розкопав екскаватором захисне загородження у місті Єленя-Гура, внаслідок чого затопило кілька вулиць.

Слідчі розшукують свідків, які бачили роботу екскаватора у неділю.

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Через руйнування цього бар’єра вода пішла у житлові квартали в межах трьох вулиць, постраждали щонайменш двоє людей. Розслідування ведуть за статтею кримінального кодексу щодо створення загрози для життя та здоров’я людей і загрози для майна у великих обсягах, що карається позбавленням волі на термін до 10 років.

Місцеві мешканці заявляють, що екскаватор нібито виконував роботи для того, щоб відвести воду і зменшити шкоду від повені для комплексу відпочинку на 200 котеджів поруч із цим загородженням, а натомість це призвело до затоплення прилеглих вулиць.

У постраждалому містечку Левін-Бжеський поліція затримала двох чоловіків, яких запідозрили у мародерстві. Увагу правоохоронців привернула машина, що рухалася вулицями майже порожнього евакуйованого міста. Всередині виявилися 39-річний і 40-річний чоловіки з іншого міста, які не змогли пояснити причину свого перебування. Згодом виявилося, що автомобіль також крадений, а один із затриманих був у розшуку за крадіжки і шахрайство.

У поліції попередили, що мародерів чекають найбільші можливі з передбачених законодавством санкції.

Нагадаємо, у понеділок польський уряд вперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені.