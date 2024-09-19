Джерела: Словаччина й Угорщина ніколи не відмовляли Україні в аварійному імпорті електроенергії

Словаччина та Угорщина, хоча сприймаються як найбільш "проблемні" західні сусіди України, жодного разу не відмовляли Києву в аварійному імпорті електроенергії.

Про це кореспонденту "Європейської правди" розповіло джерело в Кабміні.

Співрозмовник визнав, що з цими країнами, насамперед з Угорщиною, є багато проблем на інших треках,

"Але наша співпраця в енергетичній сфері відбувається без жодних зауважень з нашого боку", – розповідає співрозмовник "ЄвроПравди".

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За його словами, зараз це головні постачальники імпортованої електроенергії, яку Україна купує у випадку аварійних ситуацій.

"І за два з половиною роки війни не було жодного разу, коли вони нам відмовили, на відміну від інших", – стверджує урядовець.

На уточнювальне питання "ЄвроПравди", чи не мається на увазі Польща, він відповів ствердно.

Нагадаємо, очільниця Єврокомісії оголосила, що ЄС готується у холодну пору року імпортувати в Україну до 2 ГВт електроенергії і це дозволить забезпечити приблизно 12% потреб.

Також Євросоюз допоможе відновити пошкоджені обстрілами об’єкти генерації, що забезпечують близько 15% потреб України.