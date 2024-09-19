Источники: Словакия и Венгрия никогда не отказывали Украине в аварийном импорте электроэнергии

Словакия и Венгрия, хотя воспринимаются как наиболее "проблемные" западные соседи Украины, ни разу не отказывали Киеву в аварийном импорте электроэнергии.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" рассказал источник в Кабмине.

Собеседник признал, что с этими странами, прежде всего с Венгрией, есть много проблем на других треках,

"Но наше сотрудничество в энергетической сфере происходит без замечаний с нашей стороны", – рассказывает собеседник „ЕвроПравды".

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По его словам, сейчас это главные поставщики импортируемой электроэнергии, которую Украина покупает в случае аварийных ситуаций.

"И за два с половиной года войны не было ни разу, чтобы они нам отказали, в отличие от других", – утверждает чиновник.

На уточняющий вопрос "ЕвроПравды", не имеется ли в виду Польша, он ответил утвердительно.

Напомним, руководительница Еврокомиссии объявила, что ЕС готовится в холодное время года импортировать в Украину до 2 ГВт электроэнергии и это позволит обеспечить примерно 12% потребностей.

Также Евросоюз поможет восстановить поврежденные обстрелами объекты генерации, обеспечивающие около 15% потребностей Украины.