ПАРЄ може обговорити ситуацію з військовими і цивільними українцями у полоні РФ

Парламентська асамблея Ради Європи на сесії в кінці вересня може обгвоорити ситуацію з військовими та цивільними українцями, що перебувають в полоні РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила пресслужба ПАРЄ.

Сесія ПАРЄ буде проходити з 30 вересня до 4 жовтня у Страсбурзі. У проєкті порядку денного міститься запит на дебати на тему "Зниклі внаслідок загарбницької війни РФ проти України: військовополонені та цивільні у полоні".

Асамблея розгляне усі запити на термінові дебати безпосередньо у день початку сесії та вирішить, які з них проводити.

Реклама:

Окрім того, у другій половині дня 1 жовтня вже заплановані дебати на тему "Вшанування 90-ї річниці Голодомору: Україна знову перед загрозою геноциду".

Доповідачем буде Кнут Абрхагам віднімеччини, після чого відбується голосування за проєкт резолюції.

На червневій сесії ПАРЄ ухвалила резолюцію про фінансову та іншу підтримку переміщених українців.

Нагадаємо, у Канаді в кінці жовтня також запланована конференція щодо звільнення полонених і депортованих українців.

Канада взяла на себе провідну роль у цьому питанні, що згадано у тому числі в двосторонній безпековій угоді.