У Канаді пройде конференція щодо звільнення полонених і депортованих українців

У Канаді 30-31 жовтня відбудеться конференція щодо четвертого пункту "формули миру", яка стосуватиметься звільнення полонених і депортованих українців.

Про це повідомили у четвер в Офісі президента України, пише "Європейська правда".

Про дату конференції під час онлайн-розмови домовились керівник ОПУ Андрій Єрмак з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, зазначили в Офісі президента.

Вони обговорили формат заходу, перелік країн, яких запросять узяти участь, порядок денний та очікуваний результат.

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Норвегія виступить співорганізатором конференції разом із Канадою. Також узгодили подальшу співпрацю щодо підготовки конференції.

Єрмак подякував Жолі за увагу до робочої групи щодо цього пункту "формули миру" та за лідерство в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

У розмові з української сторони також узяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, заступники керівника ОПУ Ігор Жовква та Ірина Верещук, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, посол України в Канаді Юлія Ковалів, радники керівника ОПУ Дарія Зарівна та Олександр Бевз, керівник проєктів Bring Kids Back UA Максим Максимов.

У лютому цього року стало відомо, що Канада і Україна заснують міжнародну коаліцію, яка працюватиме над поверненням дітей, примусово вивезених з окупованих територій до інших окупованих регіонів чи у Росію.

Безпекова угода з Канадою відзначає провідну роль цієї країни в поверненні в Україну депортованих або примусово переміщених до РФ дітей