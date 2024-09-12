У Канаді пройде конференція щодо звільнення полонених і депортованих українців
У Канаді 30-31 жовтня відбудеться конференція щодо четвертого пункту "формули миру", яка стосуватиметься звільнення полонених і депортованих українців.
Про це повідомили у четвер в Офісі президента України, пише "Європейська правда".
Про дату конференції під час онлайн-розмови домовились керівник ОПУ Андрій Єрмак з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, зазначили в Офісі президента.
Вони обговорили формат заходу, перелік країн, яких запросять узяти участь, порядок денний та очікуваний результат.
Норвегія виступить співорганізатором конференції разом із Канадою. Також узгодили подальшу співпрацю щодо підготовки конференції.
Єрмак подякував Жолі за увагу до робочої групи щодо цього пункту "формули миру" та за лідерство в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
У розмові з української сторони також узяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, заступники керівника ОПУ Ігор Жовква та Ірина Верещук, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, посол України в Канаді Юлія Ковалів, радники керівника ОПУ Дарія Зарівна та Олександр Бевз, керівник проєктів Bring Kids Back UA Максим Максимов.
У лютому цього року стало відомо, що Канада і Україна заснують міжнародну коаліцію, яка працюватиме над поверненням дітей, примусово вивезених з окупованих територій до інших окупованих регіонів чи у Росію.
Безпекова угода з Канадою відзначає провідну роль цієї країни в поверненні в Україну депортованих або примусово переміщених до РФ дітей