Стали відомі деталі безпекової угоди між Україною та Канадою

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква розкрив деталі угоди про співробітництво у сфері безпеки, яку підписали президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 24 лютого в Києві.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Жовква написав у Facebook.

Як наголосив заступник керівника ОП, Канада стала першою країною поза європейським регіоном, що "формалізувала свої безпекові зобов’язання щодо України".

Двостороння угода насамперед передбачає, що у 2024 році Канада надасть Україні макроекономічної та військової підтримки на суму 3,02 мільярда канадських доларів (понад 2,2 мільйона доларів США).

Уперше в подібних угодах, за словами Жовкви, передбачене створення Канадсько-українського стратегічного безпекового партнерства, "яке визначає сфери для посилення співпраці в різних галузях, зокрема оборони".

Також документ передбачає допомогу у зміцненні спроможностей України "для належного реагування не лише на нову агресію, але й на можливу ескалацію поточної", наголошує заступник голови ОП.

Крім того, угода відзначає провідну роль Канади в поверненні в Україну депортованих або примусово переміщених до РФ дітей та закріплює блок щодо підтримки українських ветеранів війни.

"Канада продовжуватиме різнобічну підтримку України протягом десяти років строку дії цієї Угоди", – додав Жовква.

Нагадаємо, переговори щодо двосторонньої безпекової угоди Оттава й Київ почали в серпні 2023 року. На сьогодні аналогічні угоди Україна вже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією та Італією.

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