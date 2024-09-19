ПАСЕ может обсудить ситуацию с военными и гражданскими украинцами в плену РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы на сессии в конце сентября может обговорить ситуацию с военными и гражданскими украинцами, находящимися в плену РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

Сессия ПАСЕ будет проходить с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. В проекте повестки дня содержится запрос на дебаты на тему "Пропавшие в результате захватнической войны РФ против Украины: военнопленные и гражданские в плену".

Ассамблея рассмотрит все запросы на срочные дебаты непосредственно в день начала сессии и решит, какие из них проводить.

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Кроме того, во второй половине дня 1 октября уже запланированы дебаты на тему "90-я годовщина Голодомора: Украина снова перед угрозой геноцида".

Докладчиком будет Кнут Абрхагам от Германии, после чего состоится голосование за проект резолюции.

На июньской сессии ПАСЕ приняла резолюцию о финансовой и другой поддержке перемещенных украинцев.

Напомним, в Канаде в конце октября также запланирована конференция по освобождению пленных и депортированных украинцев.

Канада взяла на себя ведущую роль в этом вопросе, что упомянуто в том числе в двустороннем соглашении по безопасности.