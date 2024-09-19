Лідер британських популістів проти дозволу для України бити вглиб РФ

Лідер популістської партії Reform UK Найджел Фарадж поставив під сумнів, чи повинна Британія дозволити Україні запускати ракети дальнього радіуса дії вглиб Росії, побоюючись подальшої ескалації війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Лідер популістів, який зіткнувся з критикою з боку політичних конкурентів у Британії за свої погляди на російське вторгнення, сказав, що дозвіл на такий крок може вивести підтримку Заходу за рамки "лише захисту України".

"Чи повинні ми підтримувати Україну? Так. Чи хочемо ми, щоб наші ракети дальнього радіуса дії стріляли вглиб Росії? Я стурбований тим, що це небезпечний рівень ескалації", – сказав він.

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Британія і США ще не вирішили, чи можна використовувати ракети Storm Shadow, які постачає Велика Британія, проти цілей на російській території. Ракети частково покладаються на американські технології, що робить американське схвалення ключовим.

Фарадж раніше вже стверджував, що "постійне розширення НАТО і Європейського Союзу на схід" спровокувало главу Кремля Владіміра Путіна на вторгнення в Україну в 2022 році. Це викликало гостру критику з боку колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, який відкинув її як "нудотну історичну маячню і ще одну кремлівську пропаганду".

В четвер Фарадж сказав, що Путін очолює "дуже, дуже неприємний, небезпечний режим", і заявив, що Захід не повинен "схилятися перед погрозами, які робить нам Путін".

Але він додав: "Я глибоко стурбований зростаючим яструбиним настроєм, який я чую по обидва боки океану. Я думаю, що ми всі повинні бути дуже вдумливими і дуже стурбованими".

Фарадж також розкритикував нещодавній заклик Джонсона в журналі Spectator прийняти Україну в НАТО. Він назвав Джонсона, який лобіював підтримку України серед провідних республіканців США, частиною "яструбиного маргінесу". Джонсон і п'ять колишніх міністрів оборони на минулих вихідних закликали Велику Британію дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії навіть без схвалення США.

"У нас були яструби над Іраком. У нас були яструби над Афганістаном. До чого це нас привело?", – сказав Фарадж.

ЗМІ раніше повідомили, що США і Британія домовилися разом з іншими союзниками дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії ракетами Storm Shadow, що є давньою вимогою Києва.

Однак згодом у Білому домі заявили, що США не робитимуть оголошень про зміну політики щодо надання Україні дозволу на використання ракет дальнього радіуса дії після зустрічі Байдена зі Стармером.

Своєю чергою британський прем'єр Кір Стармер натякнув, що подальший розвиток подій у цьому питанні може відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН наприкінці цього місяця.