Лидер британских популистов против разрешения для Украины бить вглубь РФ

Лидер популистской партии Reform UK Найджел Фарадж поставил под сомнение, должна ли Британия позволить Украине запускать ракеты дальнего радиуса действия вглубь России, опасаясь дальнейшей эскалации войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Лидер популистов, который столкнулся с критикой со стороны политических конкурентов в Британии за свои взгляды на российское вторжение, сказал, что разрешение на такой шаг может вывести поддержку Запада за рамки "только защиты Украины".

"Должны ли мы поддерживать Украину? Да. Хотим ли мы, чтобы наши ракеты дальнего радиуса действия стреляли вглубь России? Я обеспокоен тем, что это опасный уровень эскалации", – сказал он.

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Великобритания и США еще не решили, можно ли использовать ракеты Storm Shadow, которые поставляет Великобритания, против целей на российской территории. Ракеты частично полагаются на американские технологии, что делает американское одобрение ключевым.

Фарадж ранее уже утверждал, что "постоянное расширение НАТО и Европейского Союза на восток" спровоцировало главу Кремля Владимира Путина на вторжение в Украину в 2022 году. Это вызвало острую критику со стороны бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который отверг ее как "приторный исторический бред и еще одну кремлевскую пропаганду".

В четверг Фарадж сказал, что Путин возглавляет "очень, очень неприятный, опасный режим", и заявил, что Запад не должен "склоняться перед угрозами, которые делает нам Путин".

Но он добавил: "Я глубоко обеспокоен растущим ястребиным настроением, которое я слышу по обе стороны океана. Я думаю, что мы все должны быть очень вдумчивыми и очень обеспокоенными".

Фарадж также раскритиковал недавний призыв Джонсона в журнале Spectator принять Украину в НАТО. Он назвал Джонсона, который лоббировал поддержку Украины среди ведущих республиканцев США, частью "ястребиного маргинеса". Джонсон и пять бывших министров обороны на прошлых выходных призвали Великобританию разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия даже без одобрения США.

"У нас были ястребы над Ираком. У нас были ястребы над Афганистаном. К чему это нас привело?", – сказал Фарадж.

СМИ ранее сообщили, что США и Британия договорились вместе с другими союзниками позволить Украине поражать военные цели на территории России ракетами Storm Shadow, что является давним требованием Киева.

Однако впоследствии в Белом доме заявили, что США не будут делать объявлений об изменении политики по предоставлению Украине разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия после встречи Байдена со Стармером.

В свою очередь британский премьер Кир Стармер намекнул, что дальнейшее развитие событий в этом вопросе может произойти на заседании Генеральной ассамблеи ООН в конце этого месяца.