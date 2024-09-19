Перед виборами президента Румунії лідирують ексзаступник генсека НАТО і чинний прем'єр

Колишній заступник генсека НАТО Мірча Джоане посідає перше місце в опитуванні щодо першого туру президентських виборів з часткою 21,4%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у вересні INSCOP на замовлення Інституту свободи і демократії, передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Лише на один пункт від Джоане відстає чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку, який отримав би 20,3%.

Лідерка румунської головної опозиційної партії "Союз порятунку Румунії" Елена Ласконі набирає 14,2% голосів, а одіозна депутатка Діана Шошоаке, яка висловлювала претензії на територію України,– 13,6%.

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Далі йде нев'їзний в Україну лідер націоналістичної партії AUR Джордже Сіміон з 12%. Лідер Національної ліберальної партії Ніколає Чуке на шостому місці з 7,1%, за ним йде Крістіан Дяконеску (незалежний) – 4,7%.

Якби до другого туру президентських виборів вийшли Марчел Чолаку та Мірча Джоане, 47,8% опитаних заявили, що проголосували б за колишнього заступника генерального секретаря НАТО, а 34,2% – за чинного прем'єр-міністра. 1,8% не визначилися, 13,9% сказали, що не голосуватимуть, а 2,2% не знають або не змогли відповісти. Серед респондентів, які визначилися з вибором кандидата, 58,3% проголосували б за Мірчу Джоане, відповідно 41,7% – за Марчела Чолаку.

Президентські вибори в Румунії відбудуться 24 листопада та, за потреби другого туру, 8 грудня.