Перед выборами президента Румынии лидируют экс-заместитель генсека НАТО и действующий премьер

Бывший заместитель генсека НАТО Мирча Джоане занимает первое место в опросе по первому туру президентских выборов с долей 21,4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в сентябре INSCOP по заказу Института свободы и демократии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Лишь на один пункт от Джоанэ отстает действующий премьер-министр Марчел Чолаку, который получил бы 20,3%.

Лидер румынской главной оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони набирает 14,2% голосов, а одиозная депутат Диана Шошоаке, которая высказывала претензии на территорию Украины, – 13,6%.

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Далее идет невъездной в Украину лидер националистической партии AUR Джордже Симион с 12%. Лидер Национальной либеральной партии Николае Чуке на шестом месте с 7,1%, за ним идет Кристиан Дяконеску (независимый) – 4,7%.

Если бы во второй тур президентских выборов вышли Марчел Чолаку и Мирча Джоанэ, 47,8% опрошенных заявили, что проголосовали бы за бывшего заместителя генерального секретаря НАТО, а 34,2% – за действующего премьер-министра. 1,8% не определились, 13,9% сказали, что не будут голосовать, а 2,2% не знают или затруднились ответить. Среди респондентов, которые определились с выбором кандидата, 58,3% проголосовали бы за Мирчу Джоанэ, соответственно 41,7% – за Марчела Чолаку.

Президентские выборы в Румынии состоятся 24 ноября и, при необходимости второго тура, 8 декабря.