Угорщина обіцяє виконати рішення Суду ЄС щодо мігрантів, через яке її вже штрафують

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока оголосив про перші кроки для виконання рішення Суду Європейського Союзу стосовно міграційної політики, через яке Єврокомісія вже оголосила про стягнення штрафів з Угорщини.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Telex.

За словами Боки, існує "дорожня карта і методологія для узгодження рішення", яке дозволить Будапешту "в найкоротші терміни" втілити ухвалу Суду ЄС стосовно надання притулку мігрантам.

Угорський міністр послався на свою зустріч із єврокомісаркою з питань внутрішніх справ Ілвою Йоганссон раніше цього тижня, із якою, за його словами, погодив графік виконання рішення та те, як воно виконуватиметься.

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Суд ЄС зобов’язав Угорщину сплатити разовий штраф обсягом 200 млн євро та пеню у розмірі 1 млн євро за кожен день зволікання у зв’язку з невиконанням рішення Суду, що стосується відступу від процедур ЄС щодо притулку та видворення осіб, які нелегально перебувають в країні.

Це рішення стосується давнього рішення ще від грудня 2020 року, у якому Суд ЄС визначив, що Угорщина не виконує процедури Євросоюзу щодо міжнародного захисту та повернення громадян третіх країн, які перебувають на території ЄС нелегально.

Цього тижня в Єврокомісії підтвердили, що Угорщина у визначені терміни не почала виконувати червневе рішення Суду ЄС, і тепер з неї починають стягувати суму штрафу та накопичену пеню.