Угорщина обіцяє виконати рішення Суду ЄС щодо мігрантів, через яке її вже штрафують
Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока оголосив про перші кроки для виконання рішення Суду Європейського Союзу стосовно міграційної політики, через яке Єврокомісія вже оголосила про стягнення штрафів з Угорщини.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Telex.
За словами Боки, існує "дорожня карта і методологія для узгодження рішення", яке дозволить Будапешту "в найкоротші терміни" втілити ухвалу Суду ЄС стосовно надання притулку мігрантам.
Угорський міністр послався на свою зустріч із єврокомісаркою з питань внутрішніх справ Ілвою Йоганссон раніше цього тижня, із якою, за його словами, погодив графік виконання рішення та те, як воно виконуватиметься.
Суд ЄС зобов’язав Угорщину сплатити разовий штраф обсягом 200 млн євро та пеню у розмірі 1 млн євро за кожен день зволікання у зв’язку з невиконанням рішення Суду, що стосується відступу від процедур ЄС щодо притулку та видворення осіб, які нелегально перебувають в країні.
Це рішення стосується давнього рішення ще від грудня 2020 року, у якому Суд ЄС визначив, що Угорщина не виконує процедури Євросоюзу щодо міжнародного захисту та повернення громадян третіх країн, які перебувають на території ЄС нелегально.
Цього тижня в Єврокомісії підтвердили, що Угорщина у визначені терміни не почала виконувати червневе рішення Суду ЄС, і тепер з неї починають стягувати суму штрафу та накопичену пеню.