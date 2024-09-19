Венгрия обещает выполнить решение Суда ЕС по мигрантам, из-за которого ее уже штрафуют

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока объявил о первых шагах для выполнения решения Суда Европейского Союза относительно миграционной политики, из-за которого Еврокомиссия уже объявила о взыскании штрафов с Венгрии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

По словам Боки, существует "дорожная карта и методология для согласования решения", которое позволит Будапешту "в кратчайшие сроки" воплотить решение Суда ЕС о предоставлении убежища мигрантам.

Венгерский министр сослался на свою встречу с еврокомиссаром по вопросам внутренних дел Илвой Йоханссон ранее на этой неделе, с которой, по его словам, согласовал график выполнения решения и то, как оно будет выполняться.

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Суд ЕС обязал Венгрию уплатить разовый штраф в размере 200 млн евро и пеню в размере 1 млн евро за каждый день промедления в связи с невыполнением решения Суда, касающегося отступления от процедур ЕС по убежищу и выдворению лиц, нелегально находящихся в стране.

Это решение касается давнего решения еще от декабря 2020 года, в котором Суд ЕС определил, что Венгрия не выполняет процедуры Евросоюза по международной защите и возвращению граждан третьих стран, находящихся на территории ЕС нелегально.

На этой неделе в Еврокомиссии подтвердили, что Венгрия в определенные сроки не начала выполнять июньское решение Суда ЕС, и теперь с нее начинают взимать сумму штрафа и накопленную пеню.