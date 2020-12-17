Суд ЄС: Угорщина порушила правила поводження з шукачами притулку

Суд ЄС встановив, що Угорщина не виконала свої зобов’язання згідно із законодавством ЄС щодо надання притулку та повернення громадян третіх країн, що нелегально перебувають в країні.

Про це йдеться у рішенні Суду ЄС, оприлюдненому 17 грудня, повідомляє "Європейська правда".

"Обмеження доступу до процедури міжнародного захисту, незаконне затримання осіб, що подають такі заявки, у транзитних зонах та переміщення громадян третіх країн, що нелегально перебували в країні, у прикордонну зону без дотримання гарантій, що передбачені процедурою повернення, є порушенням законодавства ЄС", - йдеться у рішенні суду.

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Суд встановив, що Угорщина не виконує свого зобов’язання надавати людям можливість подати заявку на отримання притулку, тому що згідно з національним законодавством це можна зробити тільки в одній з двох транзитних зон, і при цьому влада жорстко обмежила кількість заявників, яких можуть впускати за день.

Країни-члени мають забезпечувати, щоб мігранти могли подати заявку тоді, коли забажають, у тому числі на кордоні.

По-друге, порушенням є зобов’язання для заявників залишатися у "транзитній зоні" до завершення розгляду заявки, оскільки це фактично затримання, що відбувається поза виключним переліком випадків, у якому це передбачено Директивою про прийняття мігрантів, і при цьому не надається необхідних гарантій.

"Суд відкидає аргумент Угорщини про те, що міграційна криза дає виправдання для відхилення від певних положень у процедурах та Директиві про прийняття мігрантів з метою дотримання громадського порядку та безпеки, згідно зі ст. 72 Договору про функціонування ЄС. Суд зазначає, що цю статтю потрібно інтерпретувати чітко, та вважає, що Угорщина не довела достатніх доказів необхідності вдатися до цього", - зазначають у рішенні, додаючи, що правила ЄС вже передбачають ситуації, коли країна може відступати від певних процедурних правил через дуже велику кількість заявників.

Третє зауваження стосується видворення осіб у прикордонну зону без дотримання необхідних процедур, передбачених Директивою про повернення.

Суд також вважає, що Угорщина не дотримується права заявників на отримання притулку залишатися на території країни-члена, коли перша заявка була відхилена, ще протягом часу, коли відбувається її оскарження.

Процедуру притягнення Угорщини до відповідальності за порушення законодавства ЄС Єврокомісія запустила в грудні 2015 року, вважаючи, що угорське законодавство суперечить європейському своєю процедурою надання притулку, умовами прийому біженців та процедурою повернення.

Суд Європейського Союзу раніше виніс рішення про незаконність утримання шукачів притулку в угорському прикордонному таборі біля сербського кордону. В адміністрації Орбана після цього рішення заявили, що Угорщина відмовиться від прикордонних транзитних зон для шукачів притулку.