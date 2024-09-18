ЄС починає стягувати з Угорщини мільйонні штрафи за рішенням щодо шукачів притулку

Угорщина у визначені терміни не почала виконувати червневе рішення Суду ЄС, в якому їй присудили 200 млн євро штрафу за відступ від процедур ЄС щодо притулку та видворення осіб, які нелегально перебувають в країні, і тепер з неї починають стягувати суму штрафу та накопичену пеню.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів на брифінгу речник Єврокомісії Балаш Ужварі.

Речника запитали, чи отримала Єврокомісія якусь реакцію Угорщини щодо рішення Суду ЄС у визначені терміни та що відбувається у цьому питанні.

Балаш Ужварі відповів, що дедлайн для Угорщини сплинув вчора і Єврокомісія переходить до наступного кроку у процедурі.

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"Тобто, тепер ми плануємо вирахувати 200 млн євро з майбутніх платежів з бюджтеу ЄС для Угорщини", – зазначив він.

Рішення Суду ЄС передбачало не лише основну суму штрафу, а й додаткові 1 млн пені за кожен день ігнорування рішення. Єврокомісія на початковому етапі мала формально переконатися, що проблема ще не вирішена. Угорщина мала надати відповідь до минулої п’ятниці, 13 вересня.

"Оскільки Єврокомісія не отримала ніякої відповіді від угорської влади, нам довелося зробити наступний крок у процедурі, що на практиці означає, що ми надіслали перший запит на платіж, що охоплює період обсягом 93 дні: з 13 червня, коли Суд наклав штраф, до 13 вересня", – деталізував речник.

Будапешт має 45 днів на сплату штрафу – 93 мільйони за 93 дні.

Нагадаємо, Суд ЄС зобов’язав Угорщину сплатити разовий штраф обсягом 200 млн євро та пеню у розмірі 1 млн євро за кожен день зволікання у зв’язку з невиконанням рішення Суду, що стосується відступу від процедур ЄС щодо притулку та видворення осіб, які нелегально перебувають в країні.

Це рішення стосується давнього рішення ще від грудня 2020 року, у якому Суд ЄС визначив, що Угорщина не виконує процедури Євросоюзу щодо міжнародного захисту та повернення громадян третіх країн, які перебувають на території ЄС нелегально.