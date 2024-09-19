Україна запропонувала Португалії допомогу в ліквідації лісових пожеж

Україна запропонувала свою допомогу Португалії на тлі лісових пожеж, які вирують у країні.

Про це йдеться у телеграм-каналі глави МВС Ігоря Клименка, повідомляє "Європейська правда".

Ігор Клименко за дорученням президента Володимира Зеленського зустрівся з послом Португалії в Україні Антоніу Вашко Алвіш Машадом.



Як нагадав Клименко, Португалія наразі потерпає від масштабних пожеж, що охопили центральну та північну частини країни. Спека і шквальний вітер ускладнюють гасіння вогню.

Глава МВС запропонував послу допомогу від українських рятувальників.

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"ДСНС має спеціалізований пожежний літак і підготовлених фахівців для роботи в таких умовах", – зазначив він.

Тисячі пожежників, які борються з руйнівними лісовими пожежами в центральній і північній Португалії, станом на ранок четверга в основному загасили полум'я в районі Авейру, одному з найбільш постраждалих, і зосередилися на десятках вогнищ, які все ще вирують в інших місцях.

Кількість жертв лісових пожеж, що охопили південний захід Португалії, сягнула семи.