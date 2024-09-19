Украина предложила Португалии помощь в ликвидации лесных пожаров

Украина предложила свою помощь Португалии на фоне лесных пожаров, которые бушуют в стране.

Об этом говорится в телеграмм-канале главы МВД Игоря Клименко, сообщает "Европейская правда".

Игорь Клименко по поручению президента Владимира Зеленского встретился с послом Португалии в Украине Антониу Вашко Алвиш Машадом.



Как напомнил Клименко, Португалия сейчас страдает от масштабных пожаров, охвативших центральную и северную части страны. Жара и шквальный ветер затрудняют тушение огня.

Глава МВД предложил послу помощь от украинских спасателей.

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"ГСЧС имеет специализированный пожарный самолет и подготовленных специалистов для работы в таких условиях", – отметил он.

Тысячи пожарных, которые борются с разрушительными лесными пожарами в центральной и северной Португалии, по состоянию на утро четверга в основном потушили пламя в районе Авейру, одном из наиболее пострадавших, и сосредоточились на десятках очагов, которые все еще бушуют в других местах.

Число жертв лесных пожаров, охвативших юго-запад Португалии, достигло семи.