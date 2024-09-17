У Португалії вже семеро загиблих від лісових пожеж, зокрема троє рятувальників

Кількість жертв лісових пожеж, що охопили південний захід Португалії, сягнула семи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Journal de Noticias.

Троє пожежників загинули вранці у вівторок, 17 вересня, коли вирушили гасити полум’я в районі муніципалітету Табуа, повідомили в управлінні цивільного захисту Португалії.

Команда з п’яти пожежників пересувалась на авто, яке охопило полум’я. Троє членів команди – двоє чоловіків і жінка – не змогли врятуватись, решта відбулись травмами, які не загрожують життю.

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Станом на обід вівторка в Португалії фіксували 65 активних осередків пожеж, із них 24 присвоїли підвищений рівень небезпеки. Вони охопили близько 10 тисяч гектарів лісу та поширились на периметр завдовжки 100 кілометрів.

Влада південно-західного регіону Авейру заявила про багатьох постраждалих від погіршення якості повітря. У регіоні зокрема довелось закрити зоопарк.

Напередодні Європейський Союз на запит португальського уряду терміново мобілізував вісім літаків для гасіння пожеж.

Тим часом Південно-Східну Європу накрили повені, повідомляється про майже два десятки загиблих.