У Португалії впоралися з найбільшими лісовими пожежами, але частину ще гасять

Тисячі пожежників, які борються з руйнівними лісовими пожежами в центральній і північній Португалії, станом на ранок четверга в основному загасили полум'я в районі Авейру, одному з найбільш постраждалих, і зосередилися на десятках вогнищ, які все ще вирують в інших місцях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Після п'яти днів спустошення десятків тисяч гектарів лісу і сільськогосподарських угідь, знищення будинків і загибелі семи людей, пожежі в Олівейра-де-Аземейш, Альбергарія-а-Велья і Север-да-Вуга в північно-західному окрузі Авейру більше не значилися як активні на порталі пожеж Служби цивільного захисту.

Прохолодніша температура повітря з більшою вологістю з середи допомогла пожежникам після не по сезону спекотної смуги, під час якої пориви вітру поширювали полум'я.

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Метеорологічне агентство IPMA прогнозує, що в четвер максимальні температури в центральних і північних регіонах становитимуть 22-27 градусів за Цельсієм, що значно нижче, ніж в останні дні, коли температура перевищувала 30 градусів.

У середу 270 рятувальників з Іспанії долучилися до допомоги виснаженим рятувальникам у центральному районі Візеу, що прилягає до Авейру. Цілих 12 літаків підтримували сотні пожежників, які боролися з полум'ям поблизу міста Кастро-Дайре в цьому районі. Також допомога надійшла з Марокко.

Дані Європейської служби інформації про лісові пожежі показують, що з суботи масштабні пожежі спалили площу понад 105 000 га, що робить цьогорічні пожежі найбільшими з 2017 року, коли Португалія постраждала від двох руйнівних хвиль лісових пожеж, які забрали життя понад 100 людей.

Принаймні деякі з десятків пожеж по всій Португалії були розпочаті паліями, мотивованими можливим комерційним інтересом, злістю або злочинною недбалістю, заявила влада. З суботи поліція заарештувала щонайменше 13 осіб за підозрою в підпалах.

Тематичне дослідження під назвою "Лісові пожежі в Португалії в 2017 році", проведене кількома авторами, в тому числі зі спільного дослідницького центру Європейської комісії, показало, що на підпали припало майже 36% смертельних пожеж у жовтні 2017 року, приблизно стільки ж, скільки і на необережне поводження з вогнем.