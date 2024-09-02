Уряд Румунії планує обмежити націнку на місцеві продукти харчування

Міністерство сільського господарства Румунії працює над надзвичайною постановою про обмеження націнки на румунські продукти харчування до 20%.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Ця ініціатива стала продовженням моделі існуючого обмеження на 17 основних продуктів харчування, причому дані Ради з питань конкуренції показують, що ціни на продукти, які підпадають під це обмеження, знизилися на 20-30% в червні 2024 року в порівнянні з червнем 2023 року, заявив міністр сільського господарства Флорін Барбу.

Обмеження націнки на основні продукти харчування було "правильним рішенням для стримування надмірного зростання цін" і захисту купівельної спроможності румунів, додав Барбу.

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"Очевидно, що цей захід має бути продовжений і розширений", – підкреслив він.

Ідея не нова, але політичні джерела кажуть, що вона може бути схвалена до осінніх виборів.

Однак, асоціація роботодавців Concordia, яка зустрічалася з прем'єр-міністром Марчелом Чолаку минулого тижня, стверджує, що такий захід призведе до "викривлення ринків".

"Румунія – країна з ринковою економікою; ми не бачимо, як можна обмежити всі націнки на тисячі румунських товарів", – сказав Раду Бурнете, виконавчий директор Concordia, додавши, що Угорщина запровадила подібні заходи, але була змушена відмовитися від них через негативні наслідки.

Хоча граничні ціни на основні продукти харчування дійсно знизилися після липневого декрету 2023 року, цей захід призвів до зростання цін на інші продукти і не зміг полегшити загальну вартість життя, додав Бурнете.

"Румунія все ще має один з найвищих рівнів інфляції в ЄС. Ми рухаємося в неправильному напрямку", – також сказав він.

Нагадаємо, румунський прем’єр-міністр, лідер Соціал-демократичної партії Марчел Чолаку заявив про участь у виборах президента наприкінці цього року.

Президентські вибори в Румунії відбудуться 24 листопада та, за потреби другого туру, 8 грудня.