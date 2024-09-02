Правительство Румынии планирует ограничить наценку на местные продукты питания

Министерство сельского хозяйства Румынии работает над чрезвычайным постановлением об ограничении наценки на румынские продукты питания до 20%.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Эта инициатива стала продолжением модели существующего ограничения на 17 основных продуктов питания, причем данные Совета по вопросам конкуренции показывают, что цены на продукты, подпадающие под это ограничение, снизились на 20-30% в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года, заявил министр сельского хозяйства Флорин Барбу.

Ограничение наценки на основные продукты питания было "правильным решением для сдерживания чрезмерного роста цен" и защиты покупательной способности румын, добавил Барбу.

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"Очевидно, что эта мера должна быть продолжена и расширена", – подчеркнул он.

Идея не новая, но политические источники говорят, что она может быть одобрена до осенних выборов.

Однако ассоциация работодателей Concordia, которая встречалась с премьер-министром Марчелом Чолаку на прошлой неделе, утверждает, что такая мера приведет к "искривлению рынков".

"Румыния – страна с рыночной экономикой; мы не видим, как можно ограничить все наценки на тысячи румынских товаров", – сказал Раду Бурнете, исполнительный директор Concordia, добавив, что Венгрия ввела подобные меры, но была вынуждена отказаться от них из-за негативных последствий.

Хотя предельные цены на основные продукты питания действительно снизились после июльского декрета 2023 года, эта мера привела к росту цен на другие продукты и не смогла облегчить общую стоимость жизни, добавил Бурнете.

"Румыния все еще имеет один из самых высоких уровней инфляции в ЕС. Мы движемся в неправильном направлении", – также сказал он.

Напомним, румынский премьер-министр, лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку заявил об участии в выборах президента в конце этого года.

Президентские выборы в Румынии состоятся 24 ноября и, при необходимости второго тура, 8 декабря.